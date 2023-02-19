Париж, , 13:24 — REGNUM Происходящее на Мюнхенской конференции говорит о дальнейшем обострении мировой обстановки, пишет автор издания Politico Мэтью Карницниг.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению журналиста, участники конференции нервничают, поскольку предчувствуют конец существующего миропорядка.

Особым признаком обеспокоенности можно считать поведение германских властей, готовых, на словах, к дальнейшей эскалации ситуации на Украине.

«Немецкие чиновники, похоже, пытаются перещеголять друг друга, чтобы доказать, насколько ястребиными они стали», — отметил он.

Даже если в Германии осознали опасность нынешнего геополитического положения в мире, то сейчас вполне может наступить момент, когда действительно стоит начать беспокоиться, заключил Карницниг.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем телеграм-канале о том, что президент Франции Эммануэль Макрон бесценен, поскольку он открыто признался, что все эти годы Запад занимался не просто вмешательством во внутренние дела России, но и пытался поменять власть в стране.

Захарова напомнила слова французского лидера о том, что Франция никогда не хотела разгрома России и никогда не поддержит такую позицию в отличие от некоторых восточноевропейских стран.

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