Париж, 19 февраля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Происходящее на Мюнхенской конференции говорит о дальнейшем обострении мировой обстановки, пишет автор издания Politico Мэтью Карницниг.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По мнению журналиста, участники конференции нервничают, поскольку предчувствуют конец существующего миропорядка.

Особым признаком обеспокоенности можно считать поведение германских властей, готовых, на словах, к дальнейшей эскалации ситуации на Украине.

«Немецкие чиновники, похоже, пытаются перещеголять друг друга, чтобы доказать, насколько ястребиными они стали», — отметил он.

Даже если в Германии осознали опасность нынешнего геополитического положения в мире, то сейчас вполне может наступить момент, когда действительно стоит начать беспокоиться, заключил Карницниг.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем телеграм-канале о том, что президент Франции Эммануэль Макрон бесценен, поскольку он открыто признался, что все эти годы Запад занимался не просто вмешательством во внутренние дела России, но и пытался поменять власть в стране.

Захарова напомнила слова французского лидера о том, что Франция никогда не хотела разгрома России и никогда не поддержит такую позицию в отличие от некоторых восточноевропейских стран.

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