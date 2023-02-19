Кишинёв, 19 февраля, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что после того, как Приднестровье будет демилитаризовано, а российские войска уйдут с этой территории, нужно будет интегрировать жителей региона экономически и социально. Об этом 19 февраля пишет информационно-аналитический портал «Ведомости Бессарабии».

DUMITRU DORU/ЕРА/ТАСС Премьер-министр Молдавии Дорин Речан

По словам Речана, левый берег должен быть демилитаризован «путем эвакуации российских войск и демилитаризации местных жителей».

«Мы должны добиться одной фундаментальной вещи — демилитаризации. После этого следует всё остальное, и очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, которые там находятся, но на первом месте — демилитаризация. Это зависит от многих вещей, но в какой-то момент это будет решено», — приводит портал его слова.

Политик заявил, что Молдавии нужно укреплять обороноспособность на фоне гибридной войны с Россией.

Он считает, что Кремль пытается нарушить демократические процессы и европейский курс страны.

«Мы объявили себя нейтральными, и это означает, что нас никто не трогает, но если кто-то попытается напасть, что нам делать — собирать чемоданы и бежать?» — заявил Речан, добавив, что нейтралитет — это не более чем инструмент внешней политики, который полезен, если все стороны его соблюдают.