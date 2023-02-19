В России пересмотрят правила работы дельфинариев, но запрещать их не будут

Москва, , 13:14 — REGNUM В России не рассматриваются законодательные инициативы о запрете дельфинариев, но возможны изменения правил использования китообразных в развлекательных целях, заявила РИА Новости 19 февраля глава департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов Ирина Маканова.

Белый медвежонок в красноярском парке «Роев ручей» © Илья Наймушин/РИА Новости

Законодательные инициативы призваны определить порядок использования китообразных в культурно-зрелищных целях, отметила она.

Запретов в отношении дельфинариев или зоопарков вводить не планируется, потому что никакого смысла «ударяться в крайности» нет, сказала Маканова.

Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на вылов китов, дельфинов, косаток и морских свиней в учебных и культурно-просветительских целях для дельфинариев и океанариумов.