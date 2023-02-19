Москва, 19 февраля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. В России не рассматриваются законодательные инициативы о запрете дельфинариев, но возможны изменения правил использования китообразных в развлекательных целях, заявила РИА Новости 19 февраля глава департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов Ирина Маканова.

Илья Наймушин/РИА Новости Белый медвежонок в красноярском парке «Роев ручей»

Законодательные инициативы призваны определить порядок использования китообразных в культурно-зрелищных целях, отметила она.

Запретов в отношении дельфинариев или зоопарков вводить не планируется, потому что никакого смысла «ударяться в крайности» нет, сказала Маканова.

Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на вылов китов, дельфинов, косаток и морских свиней в учебных и культурно-просветительских целях для дельфинариев и океанариумов.