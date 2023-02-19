Киев, , 13:10 — REGNUM Второй раз с начала дня на территории Украины звучат сирены воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации.

Воздушная тревога Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно данным, звуки воздушной тревоги слышат жители Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областей Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, военный репортёр Евгений Поддубный заявил, что под Артёмовском для ВСУ складывается тяжёлая обстановка.