В Британии антитеррористическую программу раскритиковали за широкое определение экстремистов

Лондон, , 13:19 — REGNUM В Великобритании стратегия Prevent включила в список материалов с признаками экстремизма ряд классических произведений, в том числе «Властелин колец» Джона Рональда Руэла Толкина, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «Тайный агент» Джозефа Конрада, «1984» Джорджа Оруэлла и стихи Гилберта Кита Честертона, пишет Daily Mail.

Книги Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно выводам британской программы по борьбе с терроризмом, эти тексты предназначены для «белых националистов».

Также в список вошли произведения Шекспира, Чосера, Милтона, Теннисона, Киплинга и Эдмунда Берка.

В МВД пообещали учесть замечания, а Prevent раскритиковали за излишне широкое определение правых экстремистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании с 2019 года в отношении 40 солдат, моряков и сотрудников Военно-воздушных сил велись расследования из-за опасений, связанных с экстремизмом. В 20 случаях дела были направлены на рассмотрение в рамках стратегии правительства по предотвращению терроризма Prevent. Речь идёт о деятельности, связанной с крайне правой идеологией.