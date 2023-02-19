Анкара, , 13:02 — REGNUM Свыше 6 тыс. афтершоков зафиксировали турецкие специалисты после разрушительных толчков 6 февраля, заявил глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции Орхан Татар 19 февраля на брифинге.

Турция после землетрясения © ERDEM SAHIN/ЕРА/ТАСС

«Число афтершоков с 6 февраля превысило 6040 — в обычное время это количество землетрясений, фиксируемых в Турции за четыре месяца», — сказал Татар.

Магнитуда одного из афтершоков составила 6,6, у примерно 40 толчков она варьировалась от 5 до 6, а ещё в 436 случаях — от 4 до 5, добавил он.

По последним данным турецких властей, в результате двух разрушительных землетрясений на юго-востоке страны погибли более 40,6 тыс. человек, ещё свыше 108 тыс. человек пострадали.