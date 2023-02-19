Рим, 19 февраля, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве в ближайшее время. Об этом 19 февраля сообщила итальянская газета La Stampa.

Zuma\TASS Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

По информации издания, встреча может состояться в ближайшие 48–72 часа. Причём до поездки в Киев Мелони сделает остановку в Варшаве, где пробудет несколько часов.

При этом официального подтверждения визита итальянского премьер-министра в Киев пока нет.

Как пишет издание, Зеленский и Мелони поговорят о поставках Киеву истребителей, против которых Италия не возражает.