Боррель: министры обороны ЕС проведут встречу 6–7 марта, чтобы ускорить снабжение Киева

Берлин, , 13:05 — REGNUM Экстренная встреча глав внешнеполитических ведомств и министров обороны стран Европейского союза состоится 6–7 марта. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в ходе встречи стороны обсудят поставки дополнительных вооружений и боеприпасов Украине.

«Мы должны быстро увеличить и ускорить военные поставки Украине. Украина находится в критической ситуации с точки зрения боеприпасов, эта проблема должна быть решена в течение недель», — заявил он.

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Боррель подчеркнул, что в настоящее время Запад не может решить данную проблему путём совместных закупок, поскольку любые заказы, размещенные ЕС, окажутся в конце длинного списка ожидания.

«Мы должны использовать то, что у нас есть, то, что есть у стран-членов, которые потом восполнят эти запасы за счет совместных поставок», — подытожил глава внешнеполитической службы ЕС.