Берлин, 19 февраля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Экстренная встреча глав внешнеполитических ведомств и министров обороны стран Европейского союза состоится 6–7 марта. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

По его словам, в ходе встречи стороны обсудят поставки дополнительных вооружений и боеприпасов Украине.

«Мы должны быстро увеличить и ускорить военные поставки Украине. Украина находится в критической ситуации с точки зрения боеприпасов, эта проблема должна быть решена в течение недель», — заявил он.

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Боррель подчеркнул, что в настоящее время Запад не может решить данную проблему путём совместных закупок, поскольку любые заказы, размещенные ЕС, окажутся в конце длинного списка ожидания.

«Мы должны использовать то, что у нас есть, то, что есть у стран-членов, которые потом восполнят эти запасы за счет совместных поставок», — подытожил глава внешнеполитической службы ЕС.