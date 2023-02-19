Москва, 19 февраля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. В отдел полиции доставлены 15 человек после словесного конфликта на Люблинской улице в Москве. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Отмечается, что конфликт произошёл около одного из кафе. При этом драки между гражданами не было, имела место только словесная перепалка.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.