Защитник «Шинника»: провокацию в турецком отеле «Минай» спланировал заранее

Москва, , 13:03 — REGNUM Защитник ярославского «Шинника» Даниил Петрунин рассказал, почему в драке с украинскими футболистами больше всех пострадал Артём Семейкин. Воспоминаниями об инциденте спортсмен поделился с изданием «Спорт-Экспресс».

Футбол Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Петрунина, повреждения получил только защитник Семейкин, уроженец Белгородской области.

«Как мне рассказали, он вышел на толпу, и ему стали кричать что-то типа: «Слава Украине!» Артём ответил: «Слава России!» — после этого началось избиение», — сказал футболист, добавив, что коллега «попал под раздачу», когда направлялся к команде.

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Как сообщалось ранее, в одном из турецких отелей произошла драка между футболистами «Шинника» и украинского клуба «Минай». Организаторами провокации стали представители «Миная», требовавшие от игроков «спеть гимн Украины».

Игроки «Шинника» заступились за одноклубника, на которого было совершено нападение, сказано в заявлении клуба.

Петрунин подчеркнул, что игроки украинского клуба «Минай» заранее спланировали провокацию.

«Мне показалось, что конфликт спланирован — видимо, хотели все записать на видео. В общем, собрались группой, приготовились заранее», — подытожил Петрунин, акцентировав внимание на том, что если бы всё было спонтанно, то в потасовке участвовало бы меньше людей.

Как сообщало ИА REGNUM, московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в переходе нападающего «Райо Вальекано» Радамеля Фалькао.