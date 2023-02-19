Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Евросоюз для обеспечения нужд своих армий должен провести технологический блицкриг в промышленности, заявил 19 февраля глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

По словам дипломата, ВСУ получают достаточное количество вооружения. Важно, чтобы украинскому президенту Владимиру Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы.

Боррель отметил, что Украина уже является членом европейской семьи, осталось только «институционализировать данное решение».

«Мы должны усилить оборонную промышленность. Мы должны производить больше боеприпасов и для всех нас», — настаивает верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее предположил, что «переговоры о мире» и поставки оружия могут идти параллельно.