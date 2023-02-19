Берлин, 19 февраля 2023, 12:33 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ, если будет принято решение о роспуске бундестага из-за ситуации на Украине. Об этом пишет французское издание Journal du Dimanche, ссылаясь на дипломатический источник.

Анналена Бербок
Анналена Бербок
Министерство иностранных дел Российской Федерации

По информации издания, если конфликт на Украине приведет к роспуску бундестага, глава МИД Германии Анналена Бербок готова выступить кандидатом на должность в канцелярии.

Как передавало ИА REGNUM, представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение о том, что безопасность Германии находится под угрозой до тех пор, пока возглавляющая министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок «не выучит хотя бы один школьный предмет».