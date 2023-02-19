Берлин, , 12:33 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ, если будет принято решение о роспуске бундестага из-за ситуации на Украине. Об этом пишет французское издание Journal du Dimanche, ссылаясь на дипломатический источник.

Анналена Бербок Министерство иностранных дел Российской Федерации

По информации издания, если конфликт на Украине приведет к роспуску бундестага, глава МИД Германии Анналена Бербок готова выступить кандидатом на должность в канцелярии.

Как передавало ИА REGNUM, представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение о том, что безопасность Германии находится под угрозой до тех пор, пока возглавляющая министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок «не выучит хотя бы один школьный предмет».