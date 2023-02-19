Боррель назвал Украину «членом европейской семьи»
Мюнхен, Германия, 19 февраля 2023, 12:28 — REGNUM Украина уже стала членом европейской семьи, нужно только институционализировать это решение. Об этом 19 февраля заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Борреля, Евросоюз является армией Киева, поскольку конфликт на Украине стал экзистенциальной угрозой европейской безопасности.
Также он добавил, что нужно меньше аплодировать Владимиру Зеленскому и поставлять ему больше боеприпасов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для альянса гораздо опаснее победа России в конфликте на Украине, чем риск эскалации этого конфликта.