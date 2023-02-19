Боррель: Украина стала «членом европейской семьи», нужно институционализировать это решение

Мюнхен, Германия, , 12:28 — REGNUM Украина уже стала членом европейской семьи, нужно только институционализировать это решение. Об этом 19 февраля заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

Жозеп Боррель © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

По словам Борреля, Евросоюз является армией Киева, поскольку конфликт на Украине стал экзистенциальной угрозой европейской безопасности.

Также он добавил, что нужно меньше аплодировать Владимиру Зеленскому и поставлять ему больше боеприпасов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для альянса гораздо опаснее победа России в конфликте на Украине, чем риск эскалации этого конфликта.