Боррель назвал Украину «членом европейской семьи»
Боррель: Украина стала «членом европейской семьи», нужно институционализировать это решение
Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Украина уже стала членом европейской семьи, нужно только институционализировать это решение. Об этом 19 февраля заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Жозеп Боррель
По словам Борреля, Евросоюз является армией Киева, поскольку конфликт на Украине стал экзистенциальной угрозой европейской безопасности.
Также он добавил, что нужно меньше аплодировать Владимиру Зеленскому и поставлять ему больше боеприпасов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для альянса гораздо опаснее победа России в конфликте на Украине, чем риск эскалации этого конфликта.