Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Украина уже стала членом европейской семьи, нужно только институционализировать это решение. Об этом 19 февраля заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Жозеп Боррель

По словам Борреля, Евросоюз является армией Киева, поскольку конфликт на Украине стал экзистенциальной угрозой европейской безопасности.

Также он добавил, что нужно меньше аплодировать Владимиру Зеленскому и поставлять ему больше боеприпасов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для альянса гораздо опаснее победа России в конфликте на Украине, чем риск эскалации этого конфликта.