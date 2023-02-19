Губернатор: ВСУ трижды за утро обстреляли приграничное курское село
Суджанский район, Курская область, 19 февраля 2023, 12:41 — REGNUM Три раза за утро 19 февраля украинская армия обстреляла приграничное село Горналь Суджанского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«В общей сложности зафиксировано девять прилётов. Главное — никто не пострадал», — написал глава области в своём телеграм-канале.
По официальной информации, повреждены три домовладения: выбиты окна, посечены кровли и фасады.
Старовойт пообещал жителям оказать всю необходимую помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля ВСУ несколько раз обстреливали населённые пункты Курской области, в результате была повреждена газораспределительная станция, нарушено электроснабжение. К концу дня восстановительные работы были завершены.