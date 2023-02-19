Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Горналь

Суджанский район, Курская область, , 12:41 — REGNUM Три раза за утро 19 февраля украинская армия обстреляла приграничное село Горналь Суджанского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В общей сложности зафиксировано девять прилётов. Главное — никто не пострадал», — написал глава области в своём телеграм-канале.

По официальной информации, повреждены три домовладения: выбиты окна, посечены кровли и фасады.

Старовойт пообещал жителям оказать всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля ВСУ несколько раз обстреливали населённые пункты Курской области, в результате была повреждена газораспределительная станция, нарушено электроснабжение. К концу дня восстановительные работы были завершены.