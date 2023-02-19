Виктор Бут готов участвовать в выборах, если такая задача возникнет

Москва, , 12:39 — REGNUM Виктор Бут — член ЛДПР и может принять участие в выборах при возникновении соответствующей задачи, об этом он заявил 19 февраля.

Виктор Бут © Павел Бедняков/РИА Новости

По его словам, пока речь об участии в выборах не идёт. Сейчас Бут знакомится с различными сферами деятельности партии.

Он сказал, что принимает участие в поездках на новые территории, знакомится с партийными организациями.

«Это займет какое-то время — определиться, где я более буду полезен партии», — отметил Бут.

Напомним, в январе ЛДПР учредила региональное отделение партии в Запорожской области. Участие в церемонии принял освобождённый в конце 2022 года из американской тюрьмы бизнесмен Виктор Бут.

Как сообщало ИА REGNUM, обмен Бута, который провел 14 лет в американской тюрьме, на гражданку США Бриттни Грайнер, осужденную российским судом за контрабанду наркотиков, был проведен 8 декабря 2022 года.

В своем первом после возвращения на родину интервью он рассказал, что больше всего во время заключения ему не хватало общения с семьей и близкими.