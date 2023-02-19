Париж, 19 февраля, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Россия сочла планы НАТО экспансией, потому что участники альянса не смогли их внятно объяснить, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает издание Journal du Dimanche.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Напрямую не цитируя французского лидера, издание отмечает, что для Макрона альянс не был подходящим инструментом, чтобы переосмыслить отношения с Россией. Участники НАТО «не смогли понятно объяснить свои намерения, что… было расценено русскими как экспансионизм».

Этим можно отчасти объяснить выступление российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году и его дальнейшие действия, говорится в статье.

Тогда в своей знаменитой речи Путин раскритиковал США за внешнюю политику и идеи однополярного мироустройства, а НАТО — за планы расширения и размещения в странах Восточной Европы объектов американской ПРО.

Как сообщало ИА REGNUM, Макрон ранее заявил, что не считает необходимым «полностью сокрушить Россию».

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