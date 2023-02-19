Дамаск, 19 февраля, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Несколько объектов на территории цитадели Дамаска повреждены в результате израильского авиаудара. Об этом заявили в главном управлении древностей и музеев Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Израильское нападение на Дамаск и его окрестности сегодня на рассвете причинило большой ущерб Техническому институту прикладного искусства в цитадели Дамаска и культурному центру в Кафр-Сусе», — говорится в сообщении.

Сообщается о повреждении административных помещений в цитадели Дамаска, разрушениях в Институте прикладного искусства и Институте археологии. В настоящее время специалисты оценивают ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре мирных жителя и один военнослужащий погибли от ракетного обстрела израильскими ВВС столицы Сирии Дамаска. При обстреле также пострадали 15 гражданских лиц.