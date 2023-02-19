Магас, , 13:39 — REGNUM Власти Ингушетии активно работают над созданием в регионе крупных предприятий, способных поддержать экономику региона. Как сообщает пресс-служба правительства республики, сейчас в Ингушетии реализуются три крупных проекта, рассчитанных на долгосрочную перспективу: агрокомплекс «Сунжа», птицекомплекс «Южный» и туркластер «Армхи». Ими заинтересовался заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, который приехал в Ингушетию в рамках рабочей поездки.

Курорт Армхи Александр Погожев © ИА REGNUM

Как уточнил глава региона Махмуд-Али Калиматов, работа над туристическим кластером «Армхи» в рамках проекта, разработанного «Кавказ. РФ» и Институтом Генплана Москвы, предполагает строительство канатной дороги с промежуточной станцией, горнолыжных трасс протяженностью более десяти километров, системы искусственного снегообразования, различных объектов туристической инфраструктуры. Назаров отметил, что на сегодняшний день «Армхи» уже имеет большое значение для развития туризма, а Ингушетия создает отдельно взятую точку притяжения туристов в регион. Он обозначил сдерживающие факторы — статус приграничной зоны, отсутствие необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, продуманных активностей для различных целевых аудиторий. Как констатировал замглавы Минэкономразвития РФ, курорт требует комплексного подхода, и в ходе совещания с участием представителей властей Ингушетии и инвесторов были обговорены дальнейшие шаги по этому вопросу. Строительство инфраструктурных объектов запланировано к 2027 году. Также у «Армхи» есть перспективы и для развития исторического туризма благодаря сохранившимся в его окрестностях средневековым башенным комплексам.

Еще один проект, реализующийся при поддержке института развития СКФО «Кавказ. РФ», — агрокомплекс «Сунжа» площадью 22 гектара, который планируется ввести в эксплуатацию к концу 2024 года. Также к этому времени намерены построить подстанцию «Тихая» для обеспечения комбината энергией. По словам Калиматова, власти Ингушетии сделали ставку именно на «Сунжу» при развитии АПК республики.

Назаров обратил внимание на то, что «Сунжа» является одним из крупнейших агропромышленных проектов на Северном Кавказе. Комплекс включен в модель экономического развития Ингушетии и одобрен правительством РФ. По его словам, инициаторам уже было предоставлено финансирование на реализацию первого этапа и часть средств на второй этап, который планируется завершить к концу текущего года. Первый этап был закончен еще в 2019 году. На сегодняшний день в эксплуатацию введен тепличный комплекс площадью десять гектаров, производительность которого составляет 5,2 тыс. тонн томатов в год. Реализация проекта стоила 1,6 млрд рублей, участие «Кавказ. РФ» составило 1 млрд рублей.

В настоящее время на объекте осуществляется возведение каркаса теплицы, а также ведется остекление. Общая готовность составляет 35%. Планируется, что, когда комплекс введут в эксплуатацию, предприятие начнет производить более 13 тыс. тонн томатов ежегодно. Кроме того, это позволит создать 315 новых рабочих мест. Вторая очередь проекта оценивается в 6,3 млрд рублей. По словам Калиматова, в Ингушетии реализуется программа, предусматривающая 20 инвестпроектов. С учетом ситуации с безработицей обязательным условием для получения господдержки является создание вакансий для населения региона. Агропромышленный комплекс в наибольшей степени способствует решению этой проблемы.

Наконец, третий долгосрочный проект — птицекомплекс «Южный», который планирует начать строительство второй очереди предприятия — завода по производству комбикормов. На эти цели собираются направить более миллиарда рублей. В данный момент уже действует первая очередь птицекомплекса, которая позволяет производить 5,5 тыс. тонн мяса в год. Предприятие выпускает и продукты глубокой переработки — колбасу, сосиски, разделку и не только. После запуска второй очереди мощность предприятия превысит 10 тыс. тонн в год. «Южный» поставляет продукцию в Москву, Санкт-Петербург и другие регионы.

Из стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского ФО следует, что инвестиционный потенциал Ингушетии заключается в реанимации пяти предприятий, которые сейчас простаивают, а также завершении четырех недостроенных объектов, развитии кооперации в сфере переработки и хранения сельхозпродукции, развитии сферы услуг, туристической инфраструктуры и не только.

Напомним, летом прошлого года, во время Петербургского международного экономического форума — 2022, президент России Владимир Путин отметил достижения Ингушетии, напомнив, что она вошла в число субъектов, где увеличилась инвестиционная активность. В соответствующем рейтинге регион прибавил 24 пункта.