Москва, 19 февраля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о Крыме как законной военной цели для Киева подчёркивают глубину разногласий России и США. Об этом 19 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

«Это лишний раз подчёркивает глубину наших разногласий», — сказал Песков.

Также, по его словам, это свидетельствует о роли США как главном провокаторе международной напряжённости.

Он добавил, что Нуланд относится к очень большому числу наиболее агрессивных ястребов в американской политике.

Ранее сообщалось, что Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам в Крыму, назвав их «законными целями».