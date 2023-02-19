Херсон, 19 февраля, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Военные ВСУ забрали автомашину жителя Херсона, разыграв его похищение. Об этом 19 февраля пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

По информации агентства, вечером 18 февраля сотрудники полиции Украины получили заявление от жителя Херсона 1990 года рождения, в котором он сообщал о пропаже автомобиля Wolksvagen Тransporter.

В заявлении мужчина указал, что в селе Высунцы его остановили четверо вооружённых людей, которые были одеты в военную форму, они потребовали предъявить документы, после этого надели ему на голову чёрную шапку и увезли на военном пикапе в неизвестном направлении.

Отмечается, что потерпевшего высадили на автотрассе, он был вынужден вернуться в село пешком, но его автотранспортного средства на месте не оказалось.