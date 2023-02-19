Москва, 19 февраля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Российский десантник, морпех Северного флота с позывным «Водник» рассказал «Московскому комсомольцу» о своём участии в специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Военный сообщил, что находится в зоне СВО с 24 февраля. По словам офицера, он принимал участие в операциях на киевском, изюмском направлениях и под Херсоном.

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«Водник» признался, что тяжелее всего было в районе населенного пункта Попасная в Луганской Народной Республике, где российским военным пришлось столкнуться с хорошо окопанными подразделениями ВСУ.

Десантник также рассказал о беседах с украинскими пленными. Он уточнил, что на Украине уверены: именно Россия обстреливала Донбасс на протяжении восьми лет. Мужчина подчеркнул, что украинцы «полностью оторваны от реальности» и их невозможно переубедить.

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Говоря о трофеях, военнослужащий рассказал о радиостанциях иностранного производства и заграничном оружии, которое можно было увидеть не только у военных, но и у гражданского населения.

«Как-то наше подразделение пошло в наступление. Нужно было обеспечить устойчивую радиосвязь. Пришлось мне под артиллерийским обстрелом лезть на вышку сотовой связи. Думаю, на всю жизнь запомню эти 36 метров высоты. Приходилось залезать каждый день, чтобы менять аккумуляторы. На третий день меня заметили и начали целенаправленно бить по вышке. К счастью, не попали», — признался «Водник».

Как сообщало ИА REGNUM, командир одного из отделений добровольческого отряда «Эспаньола» с позывным «Выходной» заявил, что ВСУ под Угледаром отправляют новичков на российские позиции, чтобы они провели разведку боем, а также чтобы испытать сослуживцев.