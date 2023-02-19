ВМС США получат гиперзвуковые ракеты морского базирования в 2027 году

Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Гиперзвуковые ракеты морского базирования получат Военно-морские силы (ВМС) США в 2027 году. Об этом 19 февраля сообщил Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) со ссылкой на компанию Lockheed Martin.

Гиперзвуковая ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что американская корпорация заключила контракт с Пентагоном на поставку вертикальных пусковых установок и первых серийных партий гиперзвуковых ракет корабельного базирования. Кроме того, будут поставлены подвижные пусковые установки и гиперзвуковые ракеты комплекса Dark Eagle.

Стоимость контракта составила $1,2 млрд, но финансирование может быть увеличено до $2,2 млрд. Срок исполнения — до 30 сентября 2027 года.

Гиперзвуковые ракеты планируется разместить на трёх эсминцах типа Zumwalt. Заявленная дальность — более 2775 км.

В настоящее время такие ракеты есть только у России. Это ракеты «Циркон», которыми вооружён фрегат «Адмирал Горшков».