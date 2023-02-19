Лондон, 19 февраля 2023, 11:44 — REGNUM Глава генерального штаба Великобритании генерал сэр Патрик Сандерс заявил министерству обороны страны, что уйдёт в отставку, если будет продолжено сокращение финансирования вооружённых сил страны. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Английские солдаты
Английские солдаты
NATO

По информации журналистов, друзья генерала уверены, что Сандерс может покинуть свой пост в знак протеста, поскольку «извращенная» политика сокращений приводит к тому, что вооружённые силы вынуждены работать на устаревшем оборудовании.

«Он не из тех, кто начинает стучать по столу и угрожать уйти, но он провел черту и сказал себе, что дальше только отставка», — приводит газета слова собственного источника.

Отмечается, что трудно вспомнить, когда вооружённые силы страны были в худшем состоянии, поскольку идёт сокращение личного состава, у военных возникают проблемы с жильём, они получают низкую зарплату, всё это подрывает моральный дух.

«Широко распространено мнение, что армия является бедным родственником трех видов вооруженных сил и значительно пострадала, в то время как Королевские ВВС и Королевский флот процветали», — пояснил собеседник.