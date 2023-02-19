Лондон, , 11:44 — REGNUM Глава генерального штаба Великобритании генерал сэр Патрик Сандерс заявил министерству обороны страны, что уйдёт в отставку, если будет продолжено сокращение финансирования вооружённых сил страны. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Английские солдаты NATO

По информации журналистов, друзья генерала уверены, что Сандерс может покинуть свой пост в знак протеста, поскольку «извращенная» политика сокращений приводит к тому, что вооружённые силы вынуждены работать на устаревшем оборудовании.

«Он не из тех, кто начинает стучать по столу и угрожать уйти, но он провел черту и сказал себе, что дальше только отставка», — приводит газета слова собственного источника.

Отмечается, что трудно вспомнить, когда вооружённые силы страны были в худшем состоянии, поскольку идёт сокращение личного состава, у военных возникают проблемы с жильём, они получают низкую зарплату, всё это подрывает моральный дух.

«Широко распространено мнение, что армия является бедным родственником трех видов вооруженных сил и значительно пострадала, в то время как Королевские ВВС и Королевский флот процветали», — пояснил собеседник.