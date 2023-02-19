Москва, 19 февраля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд лишний раз подтвердила, что Вашингтон является главным провокатором международной напряжённости. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Sarahbeth Maney / POOL/ЕРА/ТАСС Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд

Ранее представительница американского Госдепа сказала, что в Вашингтоне поддерживают удары Украины по территории Крыма, так как считают действия Киева законными.

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«Госпожа Нуланд относится к очень обширному стану наиболее агрессивных «ястребов» в американской политике, — сказал представитель Кремля, акцентировав внимание на том, что данная точка зрения лишь подчёркивает глубину разногласий. — Она лишний раз подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть».

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Камала Харрис заявила, что у США уже есть сильный лидер в лице Джо Байдена, поэтому призывы к омоложению политического истеблишмента направлены не по адресу.