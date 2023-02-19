* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 19 февраля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания The Bell (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) на территории России. Это следует из данных сервиса для проверки ограничения доступа к сайтам в интернете.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Согласно данным сервиса, доступ ограничивается к сайту издания. Причины ограничения не указаны.

Напомним, издание The Bell (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) было создано в 2017 году бывшим главным редактором «Ведомостей» и российской версии Forbes Елизаветой Осетинской (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).