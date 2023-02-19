Киев, 19 февраля, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Объявленная утром 19 февраля в южных и восточных областях Украины воздушная тревога была отменена спустя полчаса. Об этом сообщается на официальном сайте для оповещения населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал тревоги прозвучал в Николаевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также находящихся под контролем ВСУ районах Херсонской и Запорожской областей и Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы.