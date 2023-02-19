Макрон: Франция никогда не хотела поражения России
Париж, 19 февраля 2023, 11:22 — REGNUM Париж никогда не хотел «разгрома» России и никогда не поддержит такую позицию, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон добавил, что Франция никогда не занимала и никогда не будет занимать такую позицию.
Французский лидер вновь напомнил о необходимости возвращения за стол переговоров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности длить конфликт с Россией, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Читатели газеты Le Figaro ужаснулись словам главы государства и поделились этим в комментариях к соответствующей публикации.
Пользователи считают, что Франция не готова к затяжному конфликту. Платить по счетам придётся французам и другим европейцам, а наживутся на войне США.