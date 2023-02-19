Париж, 19 февраля, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Париж никогда не хотел «разгрома» России и никогда не поддержит такую позицию, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

ANDREU DALMAU/ЕРА/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон

«Я не думаю, как некоторые, что необходимо полностью сокрушить Россию, атаковать ее на ее территории», — сказал он в интервью изданиям Journal du Dimanche, Figaro и радиостанции France Inter.

Макрон добавил, что Франция никогда не занимала и никогда не будет занимать такую позицию.

Французский лидер вновь напомнил о необходимости возвращения за стол переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности длить конфликт с Россией, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Читатели газеты Le Figaro ужаснулись словам главы государства и поделились этим в комментариях к соответствующей публикации.

Пользователи считают, что Франция не готова к затяжному конфликту. Платить по счетам придётся французам и другим европейцам, а наживутся на войне США.