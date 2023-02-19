Yonhap: Южная Корея и США провели совместные учения ВВС в ответ на пуск ракеты КНДР

Сеул, , 11:24 — REGNUM Военные Южной Кореи и США провели совместные учения авиации в ответ на пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВВС Южной Кореи.

ВВС США Иван Шилов © ИА REGNUM

В учениях приняли участие американские самолеты F-16, тяжелый бомбардировщик B1-B, а также истребители южнокорейских ВВС F-35A и F-15K.

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Напомним, что 18 февраля Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15» с территории аэропорта Сунан. Снаряд пролетел 989 км и поднялся на высоту 5768 метров.

Согласно опубликованным данным, в ходе учений южнокорейские истребители провели учебный полет строем, охраняя американский бомбардировщик.

«Учения улучшили операционные способности альянса, а также подтвердили приверженность США железной обороне Корейского полуострова и обязательствам по расширенному сдерживанию КНДР», — заявили в ВВС.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея не будет направлять на Сеул межконтинентальные баллистические ракеты.