Москва, , 11:23 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем телеграм-канале о том, что президент Франции Эммануэль Макрон бесценен, поскольку он открыто признался, что все эти годы Запад занимался не просто вмешательством во внутренние дела России, но и пытался поменять власть в стране.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Захарова напомнила слова французского лидера о том, что Франция никогда не хотела разгрома России и никогда не поддержит такую позицию, в отличие от некоторых восточноевропейских стран.

Она прокомментировала высказывание про «никогда», отметив, что Франция берёт свое начало не с Макрона, а останки Наполеона, которого почитают в стране на государственном уровне, покоятся в центре Парижа.

«Чтобы и Франция всё понимала, и Россия», — отметила дипломат, добавив, что Франция является членом НАТО, в свою очередь, во всех документах альянса Россия прописана в качестве противника.

«Париж, возможно, и сопротивлялся, но сделать ничего не смог и солидаризировался с этим», — добавила официальный представитель МИД России, подчеркнув, что поставки оружия на фоне заявлений о недопустимости победы России не оставляют другого логического вывода, кроме того, что Российской Федерации хотят поражения.

«Перехотят», — написала Захарова.

Она также обратила внимание на то, что Макрон бесценен, поскольку он открыто признал, что Запад занимался не просто вмешательством во внутренние дела Российской Федерации, но и делал попытки сменить руководство страны.

Захарова привела заявление Макрона на Мюнхенской конференции по безопасности: «Когда я слышу разговоры о смене режима в России, то всегда спрашиваю: какой режим мы будем менять? Какое руководство? Потому что в последнее десятилетие было много попыток смены режима и все они закончились неудачей».

Она сделала вывод, что Макрон бесконечно набивался в собеседники руководству России, при этом он знал, что против страны развёрнута кампания по антиконституционной смене власти.

«Шарман, как говорится. Помните всё это, когда вам будут рассказывать о дружеских чувствах и объединительной повестке», — в заключение написала дипломат.

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