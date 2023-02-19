Москва, , 11:28 — REGNUM Шесть десятилетий Мюнхенская конференция по безопасности имела авторитет, пишет обозреватель РИА Новости Максим Соколов, однако в последний год все её достижения начали утрачиваться из-за политических и экономических ситуаций. Виной всему, считает автор статьи, желание западных стран усилить эскалацию в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины.

Мюнхенская конференция. Февраль 2023 © Sven Hoppe/Global Look Press

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В материале Соколов отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский, выступивший на конференции, сообщил о необходимости новых способов защиты своих городов. Глава киевского режима также указал, что Москва намеревается «задушить» Молдавию, призвав наращивать военную поддержку Украины.

Автор указывает, что подобные речи украинского лидера остались безнаказанными, поскольку участники конференции враждебно настроены по отношению к Москве.

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Соколов акцентирует внимание на том, что ораторами на подобных мероприятиях становятся влиятельные люди, которых не всегда приятно слушать, однако именно им, по мнению автора, удается привлечь внимание общественности. Зачастую такими людьми являются граждане России, которые покинули территорию собственной страны и переехали в другое государство.

Как сообщало ИА REGNUM, в немецком Мюнхене прошёл митинг с призывом начать мирные переговоры по конфликту на Украине, приуроченный к конференции по безопасности, которая проходит в городе. На акции протеста собрались около 10 тыс. человек.