Вашингтон, 19 февраля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. У США уже есть сильный лидер в лице Джо Байдена, поэтому призывы к омоложению политического истеблишмента направлены не по адресу. Об этом 19 февраля заявила вице-президент США Камала Харрис.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Если вы выдвигаете предположение о том, что нужно новое поколение политиков в противовес человеку, который сейчас президент, — это атака. Но она не по адресу», — сказала Харрис.

Она добавила, что если смысл в том, чтобы у США было сильное руководство, то в Вашингтоне уже есть сильный лидер — Байден.

Ранее бывший постпред США при ООН Никки Хейли, которая объявила о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года, заявила, что США не преуспеют, если будут полагаться на политиков, расцвет которых пришёлся на прошлый век.