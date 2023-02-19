Днепропетровск, Украина, 19 февраля, 2023, 10:58 — ИА Регнум. В городе Днепропетровске хотят переименовать 27 улиц, связанных с Россией или советским прошлым. Об этом пишет украинская интернет-газета «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим играет

По информации журналистов, согласно соответствующему проекту постановления, в городе намерены переименовать улицы: 8 Марта (она будет называться Робленой), поэта Жуковского (её хотят назвать именем Левко Лукьяненко), маршала Малиновского (переименуют в Набережную новой армии).

Уточняется, что улицу художника Сурикова хотят переименовать в Соледарскую. Кроме этого, в Днепропетровске могут появиться улицы Андрея Шептицкого, Любомира Гузара и Червоной Калины.

Как передавало ИА REGNUM, в Харькове переименуют 18 улиц, названия которых связаны с Россией.