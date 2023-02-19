Москва, , 10:48 — REGNUM В России создали версию БМП-3, которой можно управлять с электронного планшета, передает телеканал «Звезда».

БМП-3 © MOD Russia/Global Look Press

Отмечается, что компания ВНИИ «Сигнал» (входит в Ростех) разработала роботизированную версию БМП-3 с боевым модулем «Синица», которая может действовать без экипажа.

На показанных кадрах боевая машина двигается по полигону, управляемая дистанционно оператором с пункта управления, смонтированного на базе внедорожника.

При этом для управления новым боевым роботом достаточно и электронного планшета, уточнил телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на телеканале «Звезда плюс» заявил, что серийное производство гиперзвуковых ракет «Кинжал» будут наращивать в России.

Он пояснил, что изначально запрос на производство таких ракет был небольшим, но сейчас объёмы увеличиваются.

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