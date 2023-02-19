Москва, 19 февраля, 2023, 10:49 — ИА Регнум. В феврале 2023 года интерес граждан России к загородной недвижимости вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя центра загородной недвижимости Антона Саукова.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Загородный дом

По его словам, интерес россиян равномерно распределен между земельными участками, дачами и домами. Эксперт добавил, что в ближайшие месяц-два в стране будет наблюдаться рост количества сделок.

Среди факторов, подогревающих интерес граждан, Сауков назвал доступность ипотечных программ и снижение стоимости основных строительных материалов.

Уточняется, что средняя ипотечная ставка на загородную недвижимость в феврале составила 9,3%, что более чем на 2% ниже, чем на вторичные квартиры.

«Спрос на загородную недвижимость этой весной может поставить очередной рекорд. Сейчас для этого есть все предпосылки», — сообщил представитель центра, добавив, что в январе доля сделок по покупке загородной недвижимости составляла 16%.