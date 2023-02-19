Вашингтон, , 10:42 — REGNUM США и Япония договариваются о проведении совместных воздушных учений в ответ на пуск ракеты КНДР. Об этом сообщает телеканал FNN, ссылаясь на информированные источники.

ВВС США Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации телеканала, в учениях примут участие бомбардировщики ВС США и истребители воздушных сил самообороны Японии.

Уточняется, что учения могут пройти 19 февраля.

Как передавало ИА REGNUM, Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

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