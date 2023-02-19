«СЭ»: ЦСКА заинтересован в переходе нападающего Фалькао

Москва, , 10:34 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в переходе нападающего «Райо Вальекано» Радамеля Фалькао. Об этом 19 февраля сообщил директор по коммуникациям «армейцев» Кирилл Брейдо «Спорт-Экспрессу».

Радамель Фалькао © Zuma\TASS

«Такой вариант был. Радамель — большой игрок», — сказал Брейдо.

Ранее журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале сообщил, что нападающий связывался с игроком ЦСКА Хорхе Карраскалем относительно потенциального перехода.

Контракт 37-летнего колумбийского футболиста с «Райо Вальекано» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он сыграл 17 матчей, в которых забил два гола.