Москва, 19 февраля, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Высота снежного покрова в Москве составляет 36 см, таким образом, в столице обновлён снежный максимум зимы. Об этом 19 февраля сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

Виталий Белоусов/РИА Новости Прохожие во время снегопада на Новой площади в Москве

По его словам, вышедший на северо-запад России циклон минувшей ночью принёс в Москву всего 2 мм осадков (согласно данным метеостанции ВДНХ). В результате снежный покров в столице прибавился только на один сантиметр.

«Теперь высота снежного покрова в Москве составляет 36 см — и это максимальное значение с начала нынешней зимы», — написал специалист, уточнив, что на других метеостанциях Москвы высота снежного покрова составляет от 21 см (на Балчуге) до 38 см (в Тушино).

Как передавало ИА REGNUM, в Москве сотрудники городских служб работают в режиме повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада.