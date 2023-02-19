Хьюстон, США, 19 февраля, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Тела четырёх человек найдены в жилом доме в городе Галена Парк в штате Техас, США. Об этом сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес 19 февраля на своей странице в Twitter.

РИА Новости Огнестрел в США

Правоохранители прибыли на место после сообщений о стрельбе. Четыре человека погибли на месте, тела находились внутри жилого дома.

По предварительным данным, трое человек были убиты, ещё один покончил с собой. Причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил об «эпидемии» вооружённого насилия в стране. Его слова последовали за убийством шести человек в округе Тейт штата Миссисипи. По версии следствия, 52-летний мужчина убил свою бывшую жену, отчима и ещё четырёх человек. Его задержали и поместили под стражу.

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