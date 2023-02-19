Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Желая сохранить обретенное после развала Советского Союза доминирование в мире, США подтолкнули Россию к активным действиям на Украине. Такое мнение высказал обозреватель журнала The National Interest Самид Баша.

Президент России Владимир Путин © Михаил Метцель/POOL/ТАСС

По его мнению, Вашингтон ведёт опосредованную войну за сохранение и усиление доминирования США, при этом он использует так называемую доктрину Вулфовица 1992 года, которая подчеркивала американское превосходство любой ценой в постсоветском мире и «искоренение соперников, где бы они ни находились или могли появиться».

Обозреватель также обратил внимание на то, что Вашингтон делает оборонные соглашения краеугольным камнем своей политики, а также непреднамеренно монополизирует мировую торговлю оружием посредством договоров.

Баша напоминает, что, несмотря на данные Горбачёву обещания о нерасширении НАТО на восток, Вашингтон стремится к привилегированному положению. Этим он объяснил присоединение к НАТО бывших государств Организации Варшавского договора и постоянные попытки США занять позиции на «заднем дворе» России.

«Позиция Америки, не предоставляющая России достойного паритетного статуса, только еще больше разозлила Путина», — считает обозреватель, добавляя, что президент России, как и большая часть политической элиты Российской Федерации, мог лишь сделать вывод, что Вашингтон не намерен работать с Россией уважительно и ответственно.

Обозреватель высказал мнение, что в Москве поняли, что США не делают ничего, кроме реализации плана по навязыванию своей воли мировому сообществу и искоренению соперников, где бы они ни появились.