Константинов: в Крыму национализировали около 700 объектов украинских олигархов

Симферополь, , 10:32 — REGNUM В Крыму под национализацию попали порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Об этом 19 февраля заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Крым. Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идёт о земельных участках, различных зданиях, объектах незавершенного строительства, складах. Он уточнил, что после завершения процедуры оценки вышеуказанные объекты выставят на торги. Средства от продажи национализированного имущества направят на поддержку участников спецоперации.

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Ранее парламент Крыма национализировал имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других связанных с киевским режимом лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно избранный президент Чехии Пётр Павел заявил, что западным странам стоит проявить осторожность в отношении планов Украины вернуть Крым.