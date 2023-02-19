Вашингтон, 19 февраля, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Украина в обозримом будущем не станет частью Североатлантического альянса, пишет обозреватель Хал Брэндс в статье для Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По его мнению, существует два плана относительно будущего Украины. Так, первый из них предусматривает членство этой страны в НАТО, но этого не случится из-за правил, которые не позволяют начать процесс вступления из-за территориальных споров.

«Киев может стать жертвой жестокой иронии, когда лишь одно условие делает членство в НАТО невозможным», — отмечает обозреватель.

Второй план заключается в том, чтобы сохранить Украину в качестве «союзника» западных стран, продолжая поставки оружия и вооружений. Однако Киеву будет трудно поддерживать эти вооруженные силы, подчеркнул Брэндс.

Таким образом, Украина, скорее всего, останется экономическим подопечным Запада, заключил журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти США пытаются оправдать собственные действия по разжиганию кризиса на Украине своими утверждениями о приписываемых России преступлениях против человечности. Дипломат добавил, что США на зверства режима президента Украины Владимира Зеленского «спокойно закрывают глаза».

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