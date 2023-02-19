Донецк, 19 февраля, 2023, 10:11 — ИА Регнум. ВСУ под Угледаром отправляют новичков на российские позиции, чтобы они провели разведку боем, а также чтобы испытать сослуживцев. Об этом 19 февраля рассказал командир одного из отделений добровольческого отряда «Эспаньола» с позывным Выходной.

Edgar GutiÃ©rrez/Global Look Press ВСУ

По его словам, ВСУ отправляют одного новичка вперёд, сообщая, что до российских военнослужащих порядка 250 метров, при этом на самом деле — метров 150.

«Как бы проверяют, есть ли у него силы и бесстрашие, как он отреагирует на эти вещи», — приводит РИА Новости слова Выходного.

Российский военнослужащий также уточнил, что с такой практикой он сам сталкивается не в первый раз, а также слышал о подобном от командиров других подразделений.

Как передавало ИА REGNUM, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, позиции российских войск в районе Артёмовска улучшились.