В Крыму призвали США принять неизбежность победы России на Украине
Москва, 19 февраля 2023, 10:04 — REGNUM Руководству США стоит готовиться к победе России над киевским режимом, неизбежной демилитаризации и денационализации Украины. Об этом заявил 19 февраля депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия»).
Парламентарий отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «сомнений в победе и успехе Украины» нет, а предложения о перемирии могут быть ловушкой. Шеремет назвал Блинкена «дешёвым актёром», пытающимся выдавать желаемое за действительное.
«На Украине победит русский народ, который живёт там столетиями и видит свое будущее исключительно с Россией, а взращённый американцами режим националистов будет изгнан», — заявил РИА Новости Шеремет.
Американцы, добавил он, забыли о духовных связях русских, белорусов и украинцев, о том, что славянские народы соединяются в один кулак, несмотря на все попытки их раздробить.
Мир меняется в сторону России, Украину ждут неизбежные демилитаризация и денационализация, заключил он.
Читайте также: Депутат Госдумы назвал Евросоюз американской резервацией