Москва, , 10:04 — REGNUM Руководству США стоит готовиться к победе России над киевским режимом, неизбежной демилитаризации и денационализации Украины. Об этом заявил 19 февраля депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Парламентарий отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «сомнений в победе и успехе Украины» нет, а предложения о перемирии могут быть ловушкой. Шеремет назвал Блинкена «дешёвым актёром», пытающимся выдавать желаемое за действительное.

«На Украине победит русский народ, который живёт там столетиями и видит свое будущее исключительно с Россией, а взращённый американцами режим националистов будет изгнан», — заявил РИА Новости Шеремет.

Американцы, добавил он, забыли о духовных связях русских, белорусов и украинцев, о том, что славянские народы соединяются в один кулак, несмотря на все попытки их раздробить.

Мир меняется в сторону России, Украину ждут неизбежные демилитаризация и денационализация, заключил он.

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