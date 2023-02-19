В Хабаровском крае тигрица закрыла сама себя в собачьем вольере
Хабаровск, 19 февраля 2023, 09:42 — REGNUM Молодую тигрицу, не сумевшую выбраться из собачьего вольера, отловили на пасеке в Хабаровском крае. Об этом сообщили в центре «Амурский тигр».
Хищница забралась на пасеку в Нанайском районе, влезла в пустой собачий вольер и закрыла дверцу, которая не открывается изнутри. Попав в западню, она разломала собачьи будки, а потом улеглась спать. Пасечник всё это время находился в доме.
Прибывшие на место инспекторы Управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края обездвижили тигрицу и отправили в центр реабилитации. Хищнице примерно 12-15 месяцев, она истощена и обессилена.
По меньшей мере до мая тигрицу продержат в реабилитационном центре, а затем выпустят в тайгу. Специалисты также попробуют выяснить, где мать молодой тигрицы, и были ли у неё ещё тигрята. Видео с пасеки, где поймали тигрицу, появилось в Сети.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее тигр напал на охотников в зимовье в районе села Арсеньево Нанайского района. Одного из них хищник серьёзно поранил, другой охотник застрелил тигра.
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