Иркутск, , 09:38 — REGNUM В результате ДТП на федеральной трассе «Байкал» в Иркутской области погиб ребенок, сообщили 19 февраля в региональном главном управлении МВД России.

Участок федеральной автомобильной дороги «Байкал» © Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Отмечается, что ДТП произошло в районе села Хужино, где легковая машина столкнулась с большегрузом.

«В результате 11-летняя девочка, находившаяся в салоне легковушки, скончалась при доставлении в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

Также медицинская помощь понадобилась 9-летнему пассажиру и водителю легкового авто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на дороге из Енисейска в Красноярск в Казачинском районе Красноярского края столкнулись автомобили Toyota Fortuner и Subaru Forester. В ДТП погибли на месте два человека. В момент аварии в автомобиле Toyota находились два человека, в Subaru — три. Все пассажиры были взрослыми.

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